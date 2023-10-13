Тедеско досрочно вывел сборную Бельгии на Евро-2024

Сборные Австрии и Бельгии определяли лидера и вероятного победителя группы.

В начале встречи Доди Лукебакио сместился справа в штрафную и в падении поразил цель. Главный момент у соперника в первом тайме - удар Кристофа Баумгартнера, голкипер парировал, а вторая попытка австрийцев остановлена защитником на ленточке. Ромелу Лукаку из пределов штрафной сотряс перекладину. Тут же Лукебакио атаковал метров с 20, и мяч рикошетом от защитника оказался в ближнем углу - 0:2. Несколько минут, и Жереми Доку в контратаку пробежал почти все поле и вывел на убойный удар Лукаку. Ближе к концу вернулась интрига, Конрад Лаймер подобрал мяч и эффектно из-за штрафной пробил в цель. Амаду Онана получил вторую желтую карточку на 78-й минуте. Вскоре Марсель Забитцер уверенно реализовал пенальти - 2:3.

Бельгийцы лидируют с отрывом в три очка и досрочно вышли из группы на Евро.

Протокол игры