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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тедеско досрочно вывел сборную Бельгии на Евро-2024

13 Октября 2023 • 23:45 Комментировать
Австрия
2:3
Бельгия

Сборные Австрии и Бельгии определяли лидера и вероятного победителя группы.

В начале встречи Доди Лукебакио сместился справа в штрафную и в падении поразил цель. Главный момент у соперника в первом тайме - удар Кристофа Баумгартнера, голкипер парировал, а вторая попытка австрийцев остановлена защитником на ленточке. Ромелу Лукаку из пределов штрафной сотряс перекладину. Тут же Лукебакио атаковал метров с 20, и мяч рикошетом от защитника оказался в ближнем углу - 0:2. Несколько минут, и Жереми Доку в контратаку пробежал почти все поле и вывел на убойный удар Лукаку. Ближе к концу вернулась интрига, Конрад Лаймер подобрал мяч и эффектно из-за штрафной пробил в цель. Амаду Онана получил вторую желтую карточку на 78-й минуте. Вскоре Марсель Забитцер уверенно реализовал пенальти - 2:3.

Бельгийцы лидируют с отрывом в три очка и досрочно вышли из группы на Евро.

Протокол игры

 
Австрия2:3Бельгия
  12'Лукебакио Доди (0:1)
  55'Лукебакио Доди (0:2)
  58'Лукаку Ромелу (0:3)
(1:3) Лаймер Конрад73'  
(2:3) Забитцер Марсель84'  
Шлагер АлександерЗайвальд Николас  40'Дансо Кевин 66' (Чам Мухаммед ( 66') Линхарт ФилиппВебер Максимилиан 71' (Прасс Александр ( 71') Лаймер Конрад  77'Гриллич Флориан  15'Шлагер КсаверВиммер Патрик  54' 79' (Забитцер Марсель ( 79') Баумгартнер Кристоф 66' (Беду Самсон ( 66') Саркария Манприт 66' (Калайджич Саша ( 66')
Запасные: Хедль НикласПенц ПатрикЛюбичич ДеянКайнц ФлорианГрюлль МаркоШмид РоманоЗайдль Маттиас
Селс МатцКастань Тимоти  63'Фас ВаутВертонген ЯнТеате АртурМангаля Орель  24' 64' (Тилеманс Юри ( 64') Онана Амаду  36'  78'Опенда Лои 46' (Карраско Янник ( 46') Лукебакио Доди 70' (Бакайоко Жоан ( 70'Кейта Мандела 87') Лукаку Ромелу  79'Доку Жереми 87' (Вермирен Артур ( 87')
Запасные: Деман ОливьеБачуайи МишиВанхесден ЗиньоКамински ТомасДебаст ЗеноБодар АрноДе Кетеларе Шарль
13 октября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).

 

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