Дублем Мбаппе сборная Франции прибила Нидерланды и обеспечила себе путёвку на Евро-2024

Сборные Нидерландов и Франции сыграли в рамках отборочного турнира на Евро-2024. Матч седьмого тура группового этапа прошёл 13 октября в Амстердаме.

Центральный матч октябрьского цикла отбора на чемпионат Европы подарил нам шикарную афишу: Нидерланды – Франция. «Трёхцветные» катком пока проходятся по группе – пять побед в пяти матчах, одна из этих уверенных викторий была одержана как раз над голландцами, жаждущими реванша. Ситуацию ухудшало лишь большое число травмированных: Де Йонг, Де Лигт, Бергейс, Депай, Ланг, Тимбер, Копмейнерс и Гакпо не могли помочь хозяевам.

У французов тоже были потери, но уже привычное суперзвёздное нападение: Мбаппе, Коло-Муани, Коман, Гризманн появились на поле с первых минут. И заявили они о себе очень быстро. Шла всего седьмая минута, когда Гризманн загрузил Клаусса на фланге, тот вырезал зрячую подачу, а Килиан Мбаппе опередил опекуна и пробил под перекладину – 0:1. Французы забили быстро и далее успокоились.

Голландцы атаковали гораздо чаще, больше, вот только моменты появлялись с трудом. Однажды Тео упустил Дюмфриса, Дензел выкатил в центр, а Верман пальнул метров с 16. Мяч прошёл выше створа. Примерно с той же дистанции следующим пробил Хави Симонс. У полузащитника «Лейпцига» удар получился лучше – Меньяну пришлось вытянуться в струнку, чтобы выручить свою команду. Ещё один сейв Майк приберёг на конец тайма, когда вытащил удар Хартмана, пытавшегося закинуть мяч за шиворот голкиперу.

Французы молчали очень долго, терпели атаки голландцев, однако второй тайм начали опять с быстрого гола. В этот раз прошло восемь минут, когда Килиан Мбаппе выдал шикарное соло. Оставил он за спиной двух защитников и метров с 17 обвёл голкипера отличным ударом – 0:2. Хай-класс. В этот раз голландцы ответили быстро: Верман разрезающей передачей нашёл Аке, чей прострел затем замкнул Мален. Вот только простреливал Натан из офсайда, так что гол не засчитали.

Хозяева и дальше продолжили владеть инициативой, но французов это не пугало. Дешам тоже не нервничал, с заменами не торопился. Только на 71-й минуте Жиру вышел вместо Комана, а «трёхцветные» в это же время чувствовали себя спокойно. За десять минут до конца матча ещё и Гюсто вышел на поле, заменив Клаусса, получившего небольшое повреждение. Голландцы успели сообразить гол престижа: Хартман обыгрался с Бергвейном и вторым касанием пальнул в ближний угол Меньяну – 1:2.

Сборная Франции победила, выбила шесть побед из шести и обеспечила себе участие на чемпионате Европы 2024. Если французы наберут ещё одно очко, то обеспечат себе первое место в группе. Хотя и победа Нидерландов над Грецией обеспечит «трёхцветным» первое место, а ведь голландцам победа очень нужна – можно пролететь мимо Евро.