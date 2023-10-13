А сколько ещё не забили: дубль Роналду позволил Португалии победить Словакию и выйти на Евро-2024

Сборной Португалии, если ни на кого не оглядываться, требовалась домашняя победа над Словакией, чтобы за три тура до окончания группового этапа квалифицироваться в финальную часть Евро-2024.

После прихода на пост главного тренера Роберто Мартинеса сборная Португалии выдала прекрасную победную серию в отборе на чемпионат Европы. «Европейские бразильцы» перед домашней игрой со Словакией одержали в группе J шесть побед подряд, забив 24 гола и не пропустив ни единожды. Наиболее эффектным получился выигрыш португальцев у сборной Люксембурга. То была их крупнейшая победа в истории – 9:0. Причём в том матче не принимал участие Криштиану Роналду, отсутствовавший из-за перебора жёлтых карточек.

Сборная Португалии точно проходила бы в финальную стадию Евро-2024 в случае домашней победы над Словакией. При ничьей в своём матче «красно-зелёным» для обеспечения путёвки на европейский форум уже сейчас нужно было, чтобы Люксембург в параллельном матче не выиграл в гостях у Исландии. Словаки подходили ко встрече на «Драгау» на втором месте квартета, имея тринадцать очков в своём активе. Ну а португальцы лидировали с восемнадцатью баллами.

Не прошло и тридцати секунд игры, как Далот сделал заброс на ход Роналду с правого фланга, только вот Криштиану находился в метровом офсайде. На шестой минуте пришло время первого удара Роналду по чужим воротам – с левого полуфланга он пробил в дальний угол и заработал угловой. Вскоре Роналду ударял пяткой, и было ещё несколько добиваний – каким-то чудом не пропустили словаки. Но всё равно теоретический гол тогда не был бы засчитан из-за офсайда.

Немного погодя Бруну Фернандеш примерно с линии штрафной приложился под перекладину, а Дубравка в прыжке перевёл мяч на угловой. На пятнадцатой минуте редкая опасность возникла перед воротами португальцев. Ганцко прострелил с левого фланга, и мяч от Антониу Силвы срикошетил в каркас ворот. Спустя пару-тройку минут счёт оказался открыт в пользу хозяев. Фернандеш в районе правого угла штрафной отнял мяч у Дуды и навесил к вратарской, где Рамуш выиграл верх у опекуна и отправил игровой снаряд в сетку (1:0).

На исходе получаса игры счёт изменился ещё раз. Леау с левого края выполнил доставку в штрафную, где Вавро неловко сыграл рукой. С назначенного пенальти Роналду пробил низом правее центра створа, тогда как Дубравка завалился в другую сторону (2:0). И словакам повезло, что они не «горели» к перерыву с более крупным счётом. Один Роналду мог забить ещё дважды, трижды или четырежды. Также прощали гостей Бернарду Силва и Рамуш, попавший в том числе в левую штангу. Полтора десятка ударов нанесли хозяева по итогам первого тайма, а визитёры – ноль.

Подправлять эту статистику словаки стали после перерыва. Португальцы утратили свой задор и начали оборонять счёт. В середине тайма их задумка дала сбой, ведь подопечные Франческо Кальцоны отквитали один мяч. На этот раз рикошет от Антониу Силвы привёл к голу в ворота «красно-зелёных». Мяч отскочил от его ноги в левый угол после дальнего удара Ганцко (2:1). Впрочем, команда Роберто Мартинеса быстро вернула себе былой перевес в счёте. Бруну Фернандеш из правой части штрафной прострелил на дальнюю штангу мимо Вавро, и Роналду на грани офсайда закатил мяч в пустой створ (3:1).

Но это было ещё не всё. Надежду словакам подарил Лоботка, красивым дальним ударом поразивший правую девятку (3:2). А вот на этом уже всё, хотя на последних минутах хозяева активизировались, поэтому Дубравке пришлось совершить несколько спасений после ударов Жоау Фелиша и Диогу Жоты. Сборная Португалии пропустила свои первые голы в отборочном цикле, что не помешало ей квалифицироваться на Евро-2024. Она одержала семь из семи возможных на данный момент побед в группе J. Теперь 16 октября португальцы сыграют с Боснией и Герцеговиной, а словаки посоперничают с Люксембургом.

Кирилл Иванцов