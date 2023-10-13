Роналду забил 73 гола за сборную после 30 лет

Криштиану Роналду продолжает показывать невероятную результативность в матчах за сборную Португалии.

38-летний форвард «Аль-Насра» дважды отличился во встрече со сборной Словакии – теперь на его счету 125 голов за национальную португальскую команду.

Как сообщает журналист Уилл Джинс, 73 мяча Роналду в цветах сборной Португалии были забиты с момента его 30-го дня рождения. Для понимания того, насколько велика эта цифра, достаточно простого факта: ни один футболист сборных Франции, Германии, Италии, Англии, Нидерландов и ещё 186 команд никогда не достигал этой отметки за всю карьеру.