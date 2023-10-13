Лукаку обошёл Пеле по голам за сборную

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку улучшил показатель забитых мячей в цветах национальной команды.

Футболист «Челси», выступающий на правах аренды за «Рому», сегодня поразил ворота сборной Австрии в матче квалификации Евро-2024, отличившись на 58-й минуте. Как отмечает Squawka, на счету Лукаку теперь 78 голов за сборную своей страны – больше, чем у легендарного трёхкратного чемпиона мира Пеле (77), игравшего за Бразилию. 30-летний бельгиец уступает лишь десяти игрокам по количеству взятий ворот в составе национальной команды за всю историю.

Текстовая онлайн-трансляция матча сборных Австрии и Бельгии проходит на сайте LiveResult.ru.