Сборная Нидерландов – «любимый» соперник Мбаппе среди национальных команд

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в очередной раз огорчил соперников из Нидерландов.

Лидер «Пари Сен-Жермен» открыл счёт на седьмой минуте сегодняшнего матча отбора Евро-2024 против «оранжевых», а в начале второго тайма удвоил преимущество своей команды. По сведениям Opta, Мбаппе забил в общей сложности шесть голов в ворота сборной Нидерландов – больше, чем любой другой национальной команде. Кроме того, 24-летний француз чаще всех с начала текущего столетия отличался в поединках с нидерландцами.

Напомним, что в мартовской встрече между сборными Франции и Нидерландов (4:0) Килиан Мбаппе также оформил дубль.