Роналду стал шестым в истории игроком, забившим 100+ голов в трёх разных десятилетиях

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду покорилось уникальное достижение.

38-летний футболист отличился в матче квалификации чемпионата Европы – 2024, реализовав пенальти в ворота сборной Словакии на 29-й минуте. По данным IFFHS, этот гол – сотый для Роналду с начала текущего десятилетия, и португалец, таким образом, стал лишь шестым за всю историю игроком, сумевшим забить сто или более мячей в трёх разных десятилетиях. Ранее это делали Альфредо ди Стефано, Ференц Пушкаш, Пеле, Ромарио и Лионель Месси.

Следить за ходом поединка сборных Португалии и Словакии можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая трансляция.