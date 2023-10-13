Доннарумма: «Никогда не боялся потерять место в основе сборной»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не опасается за свои перспективы в национальной команде.

24-летний футболист, не первый год считающийся «первым номером» «скуадры адзурры», в последнее время часто подвергается критике за свою игру. Согласно распространённому мнению, место Доннаруммы следует доверить Гульельмо Викарио или Ивану Проведелю.

«Я никогда не боялся, что потеряю место в основе сборной. Решение всегда остаётся за тренером, и единственное, что я могу сделать, – усердно работать и делать всё от себя зависящее», – заявил Доннарумма на пресс-конференции в преддверии матча со сборной Мальты.