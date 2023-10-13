Сборные Австрии и Бельгии объявили составы на матч отбора Евро-2024

Ральф Рангник и Доменико Тедеско объявили стартовые составы на матч отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Австрии и Бельгии.

Состав сборной Австрии: Шлагер, Вебер, Дансо, Линхарт, Лаймер, Баумгартнер, Гриллич, Зайвальд, Шлагер, Виммер, Саркария.

Состав сборной Бельгии: Селс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Лукебакио, Опенда, Доку, Лукаку.

Стартовый свисток матча на стадионе «Эрнст Хаппель» назначен на 21:45 по московскому времени. После пяти туров обе команды набрали по 13 очков и лидируют в своей отборочной группе.