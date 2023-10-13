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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Австрии и Бельгии объявили составы на матч отбора Евро-2024

13 Октября 2023 • 21:09 Комментировать
Австрия
1:3
Бельгия
1 2.90 X 3.35 2 2.55
2-й тайм

Ральф Рангник и Доменико Тедеско объявили стартовые составы на матч отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Австрии и Бельгии.

Состав сборной Австрии: Шлагер, Вебер, Дансо, Линхарт, Лаймер, Баумгартнер, Гриллич, Зайвальд, Шлагер, Виммер, Саркария.

Состав сборной Бельгии: Селс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Лукебакио, Опенда, Доку, Лукаку.

Стартовый свисток матча на стадионе «Эрнст Хаппель» назначен на 21:45 по московскому времени. После пяти туров обе команды набрали по 13 очков и лидируют в своей отборочной группе.

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Сборная Бельгии Сборная Австрии евро-2024
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АВСТРИЯ БЕЛЬГИЯ
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