Доннарумма: «Постараюсь приблизиться к рекорду Буффона по матчам за сборную»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопросы журналистов.

24-летний футболист «ПСЖ» имеет в своём активе 56 поединков за национальную команду. В предстоящем матче против сборной Мальты Доннарумма выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Я всегда стараюсь достичь максимума. Постараюсь сыграть за сборную как можно больше матчей, но никто не знает, какой в итоге будет цифра.

Рекорд Буффона? Джиджи – лучший в истории. Это будет тяжело, но я предприму все усилия, чтобы приблизиться к его рекорду по количеству матчей за сборную [176]. Носить футболку национальной команды – мечта каждого с детства, а капитанская повязка – особенная честь», – цитирует Football Italia Доннарумму.