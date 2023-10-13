Мбаппе – в основе: Нидерланды и Франция назвали составы

В главном матче пятницы в отборе на чемпионат Европы будут играть сборные Нидерландов и Франции.

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман включил в стартовый состав таких игроков: Вербрюгген, Гертрейда, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Хартман, де Рон, Веерман, Рейндерс, Симонс, Вегхорст.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких футболистов: Меньян, Клосс, Конате, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабио, Коман, Гризманн, Мбаппе, Коло-Муани.

Матч между сборными Нидерландов и Франции стартует в 21:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.