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Сборная Азербайджана уверенно победила в Эстонии

13 Октября 2023 • 20:58 Комментировать
Эстония
0:2
Азербайджан
окончен

Аутсайдеры группы F квалификации чемпионата Европы, сборные Эстонии и Азербайджана. Хозяева поля нанесли больше 10 ударов по воротам, а вот соперник, пробивая гораздо реже, забил два безответных гола. На стартовых минутах азербайджанцы атаковали левым флангом, после подачи на дальнюю штангу Турал Байрамов головой пробил в самый угол ворот - 0:1. Маркус Поом метров с 27 стрелял по воротам, и голкипер перевел мяч на угловой. На 45-й минуте пенальти за попадание мяча в руку эстонцу, Рамиль Шейдаев уверенно пробил со стандарта - 0:2. Поом продолжил атаковать издали, и вратарь перевел мяч над перекладиной. Хенри Аниер из пределов штрафной провели голкипера. Мартин Веткал со штрафного пробил над стенкой рядом с каркасом. В ответ Ренат Дадашов не реализовал выход один на один с вратарем.

Сборная Азербайджана с четырьмя очками идет четвертой, соперник - следом эстонцы (одно очко).

Протокол игры  
Эстония0:2Азербайджан
  9'Байрамов Турал (0:1)
  45'Шейдаев Рамиль (0:2)
Хейн Карл-ЯкобПаскочи МаксимКяйт Маттиас  68'Кууск МяртенПеэтсон РасмусПикк Артур  18'Миллер Мартин 63' (Зенёв Сергей ( 63') Васильев Константин 63' (Синявский Василий ( 63') Тунёв Георгий 74' (Ващук Богдан ( 74') Поом Маркус 63' (Веткал Мартин ( 63'  90') Аниер Хенри 85' (Калласте Кен ( 85')
Запасные: Лиландер МихаэлОямаа ХенрикСорга ЭрикИгонен МатвейВаллнер Карл-АндреЛукка Марко
Магомедалиев ШахрудинМамедов Рахиль  40' 64' (Хасан-Ализаде Бахтияр ( 64') Хагверди ХоджатоллаКривоцюк АнтонДжафаргулиев ЭлвинМахмудов Эмин  22' 75' (Озобич Филип ( 75') Диниев ДжошгунИсаев Алексей 69' (Дадашов Ренат ( 69') Байрамов Турал 75' (Алиев Гисмат ( 75') Шейдаев РамильЭмрели Махир  45' 69' (Джамалов Элвин ( 69')
Запасные: Набиев ЮсифКоку ОзанАгаев СалахатАзизов РашадСафаров ЭмилГурбанлы МусаГусейнов Джалал
13 октября. Стадион "А. Ле Кок Арена".

 

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Сборная Азербайджана Сборная Эстонии
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