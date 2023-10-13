Сборная Азербайджана уверенно победила в Эстонии

Аутсайдеры группы F квалификации чемпионата Европы, сборные Эстонии и Азербайджана. Хозяева поля нанесли больше 10 ударов по воротам, а вот соперник, пробивая гораздо реже, забил два безответных гола. На стартовых минутах азербайджанцы атаковали левым флангом, после подачи на дальнюю штангу Турал Байрамов головой пробил в самый угол ворот - 0:1. Маркус Поом метров с 27 стрелял по воротам, и голкипер перевел мяч на угловой. На 45-й минуте пенальти за попадание мяча в руку эстонцу, Рамиль Шейдаев уверенно пробил со стандарта - 0:2. Поом продолжил атаковать издали, и вратарь перевел мяч над перекладиной. Хенри Аниер из пределов штрафной провели голкипера. Мартин Веткал со штрафного пробил над стенкой рядом с каркасом. В ответ Ренат Дадашов не реализовал выход один на один с вратарем.

Сборная Азербайджана с четырьмя очками идет четвертой, соперник - следом эстонцы (одно очко).