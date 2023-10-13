Леау, Рамуш и Роналду – в атаке сборной Португалии на игру со Словакией

Менее чем через час в Порту сборная Португалии примет команду Словакии в рамках отборочного матча на Евро-2024. Хозяева стадиона назвали свой стартовый состав на грядущую встречу, он выглядит следующим образом:

Кошта, Канселу, Антониу Силва, Диаш, Далот, Пальинья, Фернандеш, Бернарду Силва, Леау, Роналду (к), Рамуш.

Напомним, что прямо сейчас португальцы с 18 очками возглавляют турнирную таблицу группы J. Их сегодняшние соперники из Восточной Европы идут на втором месте с 13 баллами. Третье место сенсационно занимает команда Люксембурга – 10 очков. Четвёртое делят команды Исландии и Боснии и Герценовины – по шесть очков, замыкает секстет с нулём баллов сборная Лихтенштейна.

Текстовую трансляцию встречи португальцев и словаков проведёт спортивный портал LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.