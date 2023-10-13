Нидерланды - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

Сборные Нидерландов и Франции проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нидерланды - Франция
Доступ после регистрации
Протокол игры
|7'Мбаппе Килиан (0:1)
|53'Мбаппе Килиан (0:2)
Вербрюгген Барт•Гертрейда Лютсхарел•Ван Дейк Виргил•Аке Натан•Дюмфрис Дензел 51'62' (Фримпонг Жереми (62') •Хартман Квилиндси•Де Рон Мартен46' (Виффер Матс (46') •Веерман Йоэй• 29'Рейндерс Тиджани•Симонс Хави•Вегхорст Ваут38' (Мален Дониэлл (38')
Меньян Майк•Клосс Жонатан•Конате Ибраима•Эрнандес Люка•Эрнандес Тео•Гризманн Антуан•Тчуамени Орельен•Рабио Адриен•Коман Кингсли71' (Жиру Оливье (71') •Коло-Муани Рандаль•Мбаппе Килиан
13 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Бан пользователя