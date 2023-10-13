Португалия - Словакия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

Сборные Португалии и Словакии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Португалия - Словакия
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Протокол игры
|(1:0) Рамуш Гонсалу18'
|(2:0) Роналду Криштиану29'
|69'Ганцко Давид (2:1)
|(3:1) Роналду Криштиану72'
Кошта Диогу•Далот Диогу•Диаш Рубен•Силва Антониу•Канселу Жоау•Фернандеш Бруну• 57'Пальинья Жоау•Силва Бернарду•Роналду Криштиану•Рамуш Гонсалу•Леау Рафаэл65' (Фелиш Жоау (65')
Дубравка Мартин•Пекарик Петер• 31'Вавро Денис•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Куцка Юрай46' (Суслов Томаш (46') •Лоботка Станислав•Дуда Ондрей• 61'Шранц Иван•Боженик Роберт65' (Полиевка Роберт (65') •Мак Роберт46' (Бенеш Ласло (46')
13 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
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