Австрия - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

Сборные Австрии и Бельгии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Австрия - Бельгия
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Протокол игры
|12'Лукебакио Доди (0:1)
|55'Лукебакио Доди (0:2)
|58'Лукаку Ромелу (0:3)
|(1:3) Лаймер Конрад73'
Шлагер Александер•Зайвальд Николас• 40'Дансо Кевин66' (Чам Мухаммед (66') •Линхарт Филипп•Вебер Максимилиан71' (Прасс Александр (71') •Лаймер Конрад•Гриллич Флориан• 15'Шлагер Ксавер•Виммер Патрик• 54'Баумгартнер Кристоф66' (Беду Самсон (66') •Саркария Манприт66' (Калайджич Саша (66')
Селс Матц•Кастань Тимоти• 63'Фас Ваут•Вертонген Ян•Теате Артур•Мангаля Орель 24'64' (Тилеманс Юри (64') •Онана Амаду• 36'Опенда Лои46' (Карраско Янник (46') •Лукебакио Доди70' (Бакайоко Жоан (70') •Лукаку Ромелу•Доку Жереми
13 октября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
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