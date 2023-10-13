Ребров: «Завтра мы можем увидеть Мудрика с первых минут»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров доволен текущей формой вингера «Челси» Михаила Мудрика. Специалист заявил, что завтра в матче против Северной Македонии Мудрик может выйти в основном составе.

«Завтра мы можем увидеть Мудрика с первых минут. Я очень рад за него. В предпоследнем матче за «Челси» он забил и выглядел очень уверенно. Это очень важно для «Челси», для него и национальной сборной. Я считаю, что с этими свежими эмоциями он поможет нам», - цитирует Реброва украинский «Спорт-Экспресс».

Напомним, на первый гол за «Челси» [в ворота «Фулхэма»] Мудрику потребовалось 24 официальных матча.