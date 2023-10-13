Главный тренер сборной Армении взял вину за поражение от Латвии на себя

Наставник сборной Армении Александр Петраков высказался после поражения его команды в важнейшем матче квалификации на Евро-2024 против сборной Латвии. Напомним, армяне гостили в прибалтийской стране в минувший четверг и проиграли – 0:2. Из-за поражения южнокавказская сборная сильно усложнила свои шансы на попадание в финальную часть европейского первенства.

«Поздравляю соперника с победой, а всю вину за поражение я беру на себя. Это мое тренерское поражение. Я еще с утра на разминке увидел, что с ребятами что-то не то. Сыграла роль недооценка соперника: я не смог их встряхнуть перед матчем, и они вышли не до конца настроенными на игру. Подумали о каком-то мастерстве и о том, что они все могут. В итоге поплатились», - цитирует Петракова украинский «Спорт-Экспресс».

Армяне после шести матчей в квинтете D идут на третьем месте с семью очками. Лидирует команда Турции – 13 очков, шесть сыгранных матчей. На втором месте – сборная Хорватии – 10 очков и пять сыгранных матчей. Делит третью строчку с армянами команда Уэльса – семь очков после пяти матчей.