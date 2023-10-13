Спаллетти — об исключении Тонали и Дзаньоло из сборной Италии: «Это было правильное решение»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об исключении полузащитников Сандро Тонали и Николо Дзаньоло из состава национальной команды.

Ранее сообщалось, что оба игрока подозреваются в совершении ставок на футбольные события.

По мнению Спаллетти, если Тонали и Дзаньоло действительно нарушили закон, они должны понести наказание.

«Это было правильное решение, основанное на том, что произошло. Мы не могли взять с собой двух шокированных парней. Но правильно и то, что правосудие идёт своим чередом», — цитирует Спаллетти журналист Николо Скира.

Свой ближайший матч сборная Италии проведёт завтра, 14 октября, против «Мальты» в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 год. Начало — в 21:45 по московскому времени.