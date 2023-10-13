Холанн вышел на второе место среди бомбардиров сборной Норвегии

В поединке отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Норвегии встречалась с национальной командой Кипра. Скандинавы отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.

Двумя забитыми мячами в составе норвежской сборной отметился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. На счету форварда 27 голов в 27 играх за национальную команду.

Эрлинг вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Норвегии, обогнав Эйнара Гундерсена (26). Лидером является Йерген Юве – 33 мяча.

Норвегия набрала десять баллов после шести матчей и занимает третью позицию в своей отборочной группе.