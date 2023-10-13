Монтелла: «Победа над Хорватией – хороший старт для меня»

Итальянский специалист Винченцо Монтелла, который занимает пост главного тренера сборной Турции, дал комментарий после поединка против Хорватии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. Турки отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Это хороший старт для меня. Мои подопечные выложились по максимуму, оставили все силы на футбольном поле. Хочу поздравить парней с таким результатом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Турция набрала 13 очков и занимает первое место в группе D. Что касается Хорватии, то «клетчатые» с десятью баллами идут вторыми.