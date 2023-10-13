Мората высказался о победе сборной Испании

Центрфорвард сборной Испании Альваро Мората дал комментарий после домашней победы над Шотландией (2:0) в поединке квалификационного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы – сборная Испании, поэтому должны показывать хорошую игру в важных матчах. Мы знали, что в составе соперника много отличных игроков из топ-клубов. Понимали, что многое будет зависеть от нашего терпения в стадии завершения атакующих действий», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

После победы на счету Испании стало 12 баллов, «красная фурия» занимает второе место в группе. Шотландия с 15 очками располагается на первой строчке.