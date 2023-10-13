Родри подвёл итоги матча Испания - Шотландия

Полузащитник национальной команды Испании Родри пообщался с представителями СМИ после победы над Шотландией (2:0) в поединке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Мы одержали большую победу над хорошим соперником, который показал неплохую игру. У Шотландии боеспособная команда. Нам было нелегко находить свободные зоны. Однако, в конце концов, мы смогли это сделать», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После пяти матчей сборная Испании набрала 12 баллов и занимает второе место в своей группе. Шотландия, несмотря на неудачу, с 15 очками продолжает лидировать.