Тренер сборной Испании прокомментировал победу над Шотландией

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Шотландией (2:0) в матче квалификационного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы показали очень интенсивную игру в первом тайме, однако надо было внести корректировки, чтобы более успешно использовать свободные зоны. Победа стала наградой за все старания моих подопечных», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После вчерашней победы сборная Испании с 12 набранными баллами занимает вторую позицию в таблице своей группы. Что касается Шотландии, то подопечные Стива Кларка (15) остались лидерами.