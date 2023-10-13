Майер высказался о поражении Хорватии от Турции

Хавбек сборной Хорватии Ловро Майер высказался касательно минимального поражения от команды Турции (0:1) в поединке отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Это был один из неудачных матчей нашей команды, особенно нам не удалось начало встречи. Турки заслуженно забили гол и потом имели еще несколько моментов. Хотя у нас тоже были шансы забить. Теперь нам нужно сосредоточиться на матче с Уэльсом», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Сборная Хорватии с десятью очками занимает второе место в своей группе. Турция набрала 13 баллов и располагается на первой позиции.