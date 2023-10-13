Далич объяснил, почему Хорватия проиграла Турции

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении от национальной команды Турции (0:1) в поединке отборочного раунда чемпионата Европы.

«Соперник заслуженно победил. Мои поздравления. Хорватия показала плохую игру, мы допускали много ошибок. Команда так и не смогла нащупать свою игру и потерпела заслуженное поражение.

Дальше у нас игра против Уэльса. Это будет очень важный матч для нашей команды. Если победим, это будет успехом», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА,

Турция с 13 баллами занимает первое место в группе D, а Хорватия (10) располагается на второй строчке.