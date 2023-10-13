Тренер сборной Шотландии: «Не считаю заслуженной победу Испании»

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк высказался о поражении от Испании (0:2) в поединке квалификационного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Моя команда показала отличную игру. Мы разочарованы поражением, ведь выходили на поле за другим результатом. Не думаю, что Испания одержала заслуженную победу. В этом матче испанцы узнали, что у нас отличная команда», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных матчей сборная Испании набрала 12 баллов и занимает вторую позицию в группе А. Шотландия с 15 очками в шести играх продолжает находиться на первом месте.