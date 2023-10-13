​Украина и Италия сыграют в Леверкузене

УЕФА подтвердил, что матч между сборными Украины и Италии, последний для обеих команд на стадии отбора к грядущему чемпионату Европы, пройдет в Леверкузене. Так как финальная часть чемпионата состоится также в Германии, то в некоторой степени эта игра станет матчем открытия турнира.

В последний раз команды встречались ровно месяц тому назад, 12 сентября, в Италии - «скуадра адзурра» выиграла. В общей сложности национальные команды Украины и Италии провели между собой девять матчей - семь раз побеждали итальянцы, дважды все закончилось ничьей. Украина никогда не выигрывала у сборной Италии.