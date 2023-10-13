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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нико Уильямс и Алехандро Бальде покинули расположение сборной Испании официально

13 Октября 2023 • 01:18 Комментировать
Испания
2:0
Шотландия

Два футболиста сборной Испании покинули расположение национальной команды после матча отборочного этапа Евро-2024 против Шотландии.

По информации пресс-службы «красной фурии», вместо Алехандро Бальде подготовку ко встрече против Норвегии продолжит Альфонсо Педраса. Также сборную Испании покинул Нико Уильямс, ранее получивший травму. Замена для форварда «Атлетика» не предусмотрена.

Напомним, что «красная фурия» начала октябрьскую сессию с победы над Шотландией. После пяти матчей испанцы с 12 очками занимают второе место в группе, где также выступают Норвегия, Грузия и Кипр.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Альфонсо Педраса Алехандро Бальде Нико Уильямс
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