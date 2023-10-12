Сборная Албании лидирует в группе после разгрома команды Чехии

В группе Е квалификации Евро-2024 сборные Албании и Чехии играли за право выйти на чистое первое место. Хозяева повели на девятой минуте, а с 40-й получили перевес в одного футболиста после удаления Моймира Хитила. После перерыва Таулан Сулейманов оформил дубль - 3:0.
В параллельном матче поляки не имели проблем с командой Фарерских островов - 2:0.
У Албании 13 очков, Польши - 9, Чехии и Молдовы - по 8, Фарер - 1.
Протокол игры
|(1:0) Асани Ясир9'
|(2:0) Сулейманов Таулан51'
|(3:0) Сулейманов Таулан73'
Бериша Этрит•Хюсай Эльсейд•Айети Арлинд•Джимсити Берат•Митай Марио•Асани Ясир54' (Муйя Арбнор (54') •Рамадани Юльбер•Байрами Недим67' (Мучи Эрнест (67') •Аслани Кристьян•Чикалеши Сокол67' (Даку Мирлинд (67') •Сулейманов Таулан86' (Гьясула Клаус (86')
Павленка Иржи•Голеш Томаш46' (Провод Лукас (46') • 62'Брабец Якуб•Крейчи Ладислав II•Цоуфал Владимир• 40'Соучек Томаш•Садилек Михал•Журасек Давид86' (Доудера Давид (86') •Черны Вацлав64' (Чванчара Томаш (64') •Хитил Моймир 26'• 40'Кухта Ян64' (Гложек Адам (64')
12 октября. Стадион "Эйр Албания".
Протокол игры
|4' Шиманьски Себастьян (0:1)
|65' Букса Адам (0:2)
Ламхауге Маттиас • Аскхам Хердур • 49'Феро Одмар • 90'Ванхамар Гуннар • Давидсен Вильормур • Ольсен Брандур 76' ( Петерсен Петур ( 76') • Андреасен Якуп 82' ( Даниэльсен Йоаннес ( 82') • Бьярталид Йоаннес 75' ( Йохансен Андрасс ( 75') • Ватнхамар Сольви 90' ( Радославлевич Стефан ( 90') • Йоэнсен Рене • Эдмундссон Йоан 76' ( Йонссон Видар ( 76' ) 86'
Запасные: Рейнатред А Бардюр • Кнудсен Петур • Вардум Барталь • Морк Бьярти • Эдмундссон Андриас • Ольсен Клеминт • Наттестад Сонни
Щесны Войцех • Кедзёра Томаш • Педа Патрик • Кивёр Якуб • Кэш Мэтти 17' 59' ( Свидерски Кароль ( 59') • Дзичек Патрик 82' ( Пётровски Якуб ( 82' ) • 90'Слиш Бартош • 90'Франковски Пшемыслав • Шиманьски Себастьян 59' ( Вшолек Павел ( 59') • Милик Аркадиуш 43' 59' ( Букса Адам ( 59') • Зелиньски Пётр 87' ( Мархвиньски Филип ( 87')
Запасные: Каминьски Якуб • Валюкевич Себастьян • Скорупски Лукаш • Гросицки Камил • Булка Марцин • Шиманьски Дамиан • Ветеска Матеуш
12 октября. Стадион "Торсволлюр".
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