Сборная Албании лидирует в группе после разгрома команды Чехии

В группе Е квалификации Евро-2024 сборные Албании и Чехии играли за право выйти на чистое первое место. Хозяева повели на девятой минуте, а с 40-й получили перевес в одного футболиста после удаления Моймира Хитила. После перерыва Таулан Сулейманов оформил дубль - 3:0.

В параллельном матче поляки не имели проблем с командой Фарерских островов - 2:0.

У Албании 13 очков, Польши - 9, Чехии и Молдовы - по 8, Фарер - 1.