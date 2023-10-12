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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Албании лидирует в группе после разгрома команды Чехии

12 Октября 2023 • 23:48 Комментировать
Албания
3:0
Чехия

В группе Е квалификации Евро-2024 сборные Албании и Чехии играли за право выйти на чистое первое место. Хозяева повели на девятой минуте, а с 40-й получили перевес в одного футболиста после удаления Моймира Хитила. После перерыва Таулан Сулейманов оформил дубль - 3:0.

В параллельном матче поляки не имели проблем с командой Фарерских островов - 2:0.

У Албании 13 очков, Польши - 9, Чехии и Молдовы - по 8, Фарер - 1.

Протокол игры  
Албания3:0Чехия
(1:0) Асани Ясир9'  
(2:0) Сулейманов Таулан51'  
(3:0) Сулейманов Таулан73'  
Бериша ЭтритХюсай ЭльсейдАйети АрлиндДжимсити БератМитай МариоАсани Ясир 54' (Муйя Арбнор ( 54') Рамадани ЮльберБайрами Недим 67' (Мучи Эрнест ( 67') Аслани КристьянЧикалеши Сокол 67' (Даку Мирлинд ( 67') Сулейманов Таулан 86' (Гьясула Клаус ( 86')
Запасные: Михай ЭнеаУзуни МюртоСтракоша ТомасБалью ИванКастари ЭлханВесели ФредерикБаре КейдиЛяци Казим
Павленка ИржиГолеш Томаш 46' (Провод Лукас ( 46'  62') Брабец ЯкубКрейчи Ладислав IIЦоуфал Владимир  40'Соучек ТомашСадилек МихалЖурасек Давид 86' (Доудера Давид ( 86') Черны Вацлав 64' (Чванчара Томаш ( 64') Хитил Моймир  26'  40'Кухта Ян 64' (Гложек Адам ( 64')
Запасные: Стронати ПатрициоСадилек ЛукашЮречка ВацлавЛингр ОндржейМасопуст ЛукашМандоус АлешКоварж МатейВитик Мартин
12 октября. Стадион "Эйр Албания".
Протокол игры 
Фарерские острова0:2Польша
  4' Шиманьски Себастьян (0:1)
  65' Букса Адам (0:2)
Ламхауге Маттиас  Аскхам Хердур   49'  Феро Одмар   90'  Ванхамар Гуннар  Давидсен Вильормур  Ольсен Брандур   76' (Петерсен Петур (   76' Андреасен Якуп   82' (Даниэльсен Йоаннес (   82' Бьярталид Йоаннес   75' (Йохансен Андрасс (   75' Ватнхамар Сольви   90' (Радославлевич Стефан (   90' Йоэнсен Рене  Эдмундссон Йоан   76' (Йонссон Видар (   76'   86')
Запасные: Рейнатред А Бардюр  Кнудсен Петур  Вардум Барталь  Морк Бьярти  Эдмундссон Андриас  Ольсен Клеминт  Наттестад Сонни
Щесны Войцех  Кедзёра Томаш  Педа Патрик  Кивёр Якуб  Кэш Мэтти   17'   59' (Свидерски Кароль (   59' Дзичек Патрик   82' (Пётровски Якуб (   82'   90' Слиш Бартош   90'  Франковски Пшемыслав  Шиманьски Себастьян   59' (Вшолек Павел (   59' Милик Аркадиуш   43'   59' (Букса Адам (   59' Зелиньски Пётр   87' (Мархвиньски Филип (   87')
Запасные: Каминьски Якуб  Валюкевич Себастьян  Скорупски Лукаш  Гросицки Камил  Булка Марцин  Шиманьски Дамиан  Ветеска Матеуш
 12 октября. Стадион "Торсволлюр".

 

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