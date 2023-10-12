Сборная Турции неожиданно победила на поле команды Хорватии

В группе D квалификации Евро-2024 состоялся центральный матч между командами Хорватии и Турции. В дебюте Мухаммед Актюркоглу пробил в голкипера, оказавшись с ним один на один. На 30-й минуте Барыш Йылмаз получил передачу со своей половины поля, умчался от Йошко Гвардиола и перебросил вратаря - 0:1. После перерыва Ловро Майер убежал один на один с кипером, обыграл его и не оставил шанса защитникам, которые его страховали, но гол отменили - вне игры.
Сборная Турции - единоличный лидер с 13 очками, в трех очках позади хорваты, в шести - Уэльс и Армения.
Протокол игры
|30'Йылмаз Барыш (0:1)
Ливакович Доминик•Станишич Йосип•Шутало Йосип•Гвардиол Йошко•Баришич Борна 34'80' (Бельо Дион Дрене (80') •Модрич Лука• 89'Брозович Марсело• 12'Ковачич Матео80' (Соса Борна (80') •Пашалич Марио62' (Майер Ловро (62') •Муса Петар63' (Петкович Бруно (63') • 89'Брекало Йосип63' (Влашич Никола (63')
Чакыр Угурджан• 67'Кадыоглу Ферди•Акайдин Самет• 90'Бардакчи Абдулкерим•Озкаджар Дженк•Юксек Исмаил86' (Айхан Кан (86') •Эзкан Салих•Кавечи Ирфан65' (Акгюн Юнус (65') •Чалханоглу Хакан•Актюркоглу Мухаммед87' (Йылдыз Кенан (87') •Йылмаз Барыш 16'74' (Йылдырым Бертуг (74') 90'
12 октября.
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