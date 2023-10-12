Сборная Турции неожиданно победила на поле команды Хорватии

В группе D квалификации Евро-2024 состоялся центральный матч между командами Хорватии и Турции. В дебюте Мухаммед Актюркоглу пробил в голкипера, оказавшись с ним один на один. На 30-й минуте Барыш Йылмаз получил передачу со своей половины поля, умчался от Йошко Гвардиола и перебросил вратаря - 0:1. После перерыва Ловро Майер убежал один на один с кипером, обыграл его и не оставил шанса защитникам, которые его страховали, но гол отменили - вне игры.

Сборная Турции - единоличный лидер с 13 очками, в трех очках позади хорваты, в шести - Уэльс и Армения.