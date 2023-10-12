«Рыбка» Мораты и «закат» от Сансета: Испания обыграла лидера группы Шотландию

Сборная Испании в седьмом туре группы А в отборе Евро-2024 встречалась в Севилье с командой Шотландии.

Сборная Грузия в среду одержала победу 8:0, но испанцам не стоило волноваться на этот счёт. Грузины пропускали игровой день в группе A и выиграли товарищеский матч с Таиландом, а «красной фурии» предстояло официально принимать неожиданного лидера квартета Шотландию. Пиренейская сборная имела матч в запасе и отставала от «тартановой армии» на шесть очков. Значит, в случае победы в очном матче команда Луиса де ла Фуэнте сравнивалась бы с дружиной Стива Кларка по набранным баллам. В первом круге 28 марта Шотландия у себя дома обыграла Испанию 2:0.

Матч на «Олимпико де ла Картуха» начался с опасного момента испанцев. Альваро Мората вывел проникающий пасом по центру Феррана Торреса, который пробил рядом с правой штангой. На пятой минуте адресант и адресат поменялись ролями. Торрес подал угловой с левого фланга, мяч пронзил вратарскую, и на дальней штанге Мората в падении не попал в створ. Следующего момента пришлось ждать до семнадцатой минуты. Новый корнер слева, но на этот раз Торрес навесил на ближний край вратарской. Ле Норман пробил головой назад от себя – мяч перелетел через перекладину.

К середине тайма шотландцы вроде отодвинули игру от своих ворот, а затем испанцы опять стали поджимать их. При этом хозяевам приходилось бороться не только с гостями, но и со своими офсайдами. Положения «вне игры» просто замучили испанцев, плюс Мерина попал с подбора в левую штангу после накрытого удара Оярсабаля. К перерыву шотландцы остались без своего капитана – травму руки получил Эндрю Робертсон, поэтому Стив Кларк был вынужден его заменить.

Второй тайм также начался с атак испанцев, однако в районе часа игры они прошлись по лезвию пропущенного гола, если можно так сказать. Шотландцы заработали штрафной на левом фланге, и Мактоминай блестяще с острого угла отправил мяч в сетку. Гости уже успели порадоваться, однако главный арбитр Сердар Гёзюбююк отменил взятие ворот, посмотрев видеоповтор. Виноват Хендри, который находился в мини-офсайде рядом с ленточкой и мешал Унаю Симону отреагировать на удар Мактоминая. Таким образом, шедевр Скотта умножился на ноль.

А «фурия роха» всё-таки избежала потери очков в матче, когда имела огромный процент владения мячом. На 73-й минуте вышедший на замену Хесус Навас навесил с правого фланга, Хендри проспал подключение Мораты, и Альваро в прыжке «рыбкой» поразил левый угол (1:0). Шотландцы, однако, могли сравнять счёт. На 81-й минуте Аарон Хикки пробил из пределов штрафной площади, а Че Адамс подставил ногу, и с его корректировкой справился Унай Симон.

Свежий Хоселу, вступив в игру со скамейки, не реализовал рандеву с голкипером, – там мяч вынес в подкате успевший защитить пустой створ защитник. Но на 86-й минуте всё же оформился счёт 2:0. Хикки вдруг поскользнулся на ровном месте сзади на левом фланге, подхвативший мяч Хоселу выполнил прострел, и Сансет закатил сферу в ворота в борьбе с Портеусом. Неслучайно у Сансета фамилия, созвучная слову «закат» на английском языке.

«Тартановая армия» имела шанс на гол в начале компенсированного времени. Че Адамс едва дотянулся до мяча ногой, когда замыкал скидку Маклина. Получилось чуть правее створа. Призывам гостей назначить пенальти за предполагаемый фол против Адамса судья не внял. Сборная Испании подобралась к сборной Шотландии на расстояние трёх очков и имеет матч в запасе. По личным встречам у этих команд теперь равенство – 2:2.

Кирилл Иванцов