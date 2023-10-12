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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси не позволила румынам возглавить группу

12 Октября 2023 • 23:42 Комментировать
Андорра
0:3
Косово
окончен

Сборная Румынии могла выйти в единоличные лидеры отбора Евро-2024 в случае победы над белорусами, но несмотря на перевес, распечатать ворота Сергея Игнатовича не удалось. Национальная команда Беларуси имела два момента, но там выручал голкипер. А вот соперник создал гораздо больше, но отменная игра вратаря белорусов, а порой и невезение помешали румынам открыть счет.

Сборная Беларуси остается предпоследней с 5 очками, румыны проигрывают одно очко лидирующим швейцарцам.

В параллельном матче Косово устроил разгром Андорре (3:0).

Протокол игры 
Беларусь0:0Румыния
Игнатович Сергей   73'  Поляков Денис  Волков Захар  Политевич Сергей  Печенин Кирилл  Корзун Никита  Эбонг Макс   73' (Карпович Сергей (   73' Юзепчук Роман   73' (Бочеров Валерий (   73' Климович Владислав   83' (Громыко Валерий (   83' Концевой Артём Александрович   90' (Карпицкий Егор (   90' Морозов Владислав
Запасные: Пархоменко Егор  Бахар Иван   75'  Антилевский Дмитрий  Павловец Александр  Малькевич Владислав  Кудравец Андрей  Руденок Константин  Бородин Дмитрий II
Молдован Хорациу  Ратиу Андрей  Дрэгушин Раду  Бурка Андрей  Банку Никусор  Марин Рэзван  Скречу Владимир   77' (Мунтяну Луис (   77' Ман Деннис   61' (Хаджи Янис (   61' Станчу Николае   84' (Михэйлэ Валентин (   84' Алибек Денис   61' (Моруцан Олимпиу (   61' Драгус Денис   77' (Олару Дариус (   77')
Запасные: Коман Флоринел  Тарновану Стефан  Чикылдэу Александру  Ницэ Флорин  Сореску Деян  Марин Мариус  Раковитан Богдан
 12 октября. Стадион "Стадион имени Ференца Суса".

 

Протокол игры  
Андорра0:3Косово
  26'Рашица Милот (0:1)
  71'Рашица Милот (0:2)
  83'Зекири Альтин (0:3)
Альварес ИкерРубио Хесус IIЛьовера Макс 88' (Помарес Франсиско ( 88') Валес Марк 56' (Пуйоль Марк ( 56'  80') Сан-Никола МойсесАлаез Жорди  14' 56' (Гарсия Марк ( 56') Валес Эрик  44'Ребес Марк 75' (Виейра Марсио ( 75') Сервос ЖоанФернандес Исан 75' (Санчес Аарон ( 75'  88') Фернандес Рикард
Запасные: Ремолинс ОтВиладот АлейшГомес ХосепБернат ВикторДе Паблос ЭрикРубио ХордиПирес Франсиско
Мурич АриянетДелова Люмбардх  78'Алити ФиданКрешник Хайризи 46' (Бютюки Зюмер ( 46') Хадергьонай ФлорентЛосаж Флорьян 47' (Фазлии Бетим ( 47') Зюба Чендрим 75' (Бериша Бернард ( 75') Муслия Флоран 75' (Зекири Альтин ( 75') Войвода Мергим  14'Рашица МилотРахмани Альбион 66' (Кореница Меритон ( 66')
Запасные: Рашани ЭльбасанБекай ВисарКрасники ИлирУйкани СамирКастрати Лирим
12 октября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).

 

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