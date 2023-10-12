Сборная Беларуси не позволила румынам возглавить группу

Сборная Румынии могла выйти в единоличные лидеры отбора Евро-2024 в случае победы над белорусами, но несмотря на перевес, распечатать ворота Сергея Игнатовича не удалось. Национальная команда Беларуси имела два момента, но там выручал голкипер. А вот соперник создал гораздо больше, но отменная игра вратаря белорусов, а порой и невезение помешали румынам открыть счет.

Сборная Беларуси остается предпоследней с 5 очками, румыны проигрывают одно очко лидирующим швейцарцам.

В параллельном матче Косово устроил разгром Андорре (3:0).