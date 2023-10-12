Сборная Беларуси не позволила румынам возглавить группу

Сборная Румынии могла выйти в единоличные лидеры отбора Евро-2024 в случае победы над белорусами, но несмотря на перевес, распечатать ворота Сергея Игнатовича не удалось. Национальная команда Беларуси имела два момента, но там выручал голкипер. А вот соперник создал гораздо больше, но отменная игра вратаря белорусов, а порой и невезение помешали румынам открыть счет.
Сборная Беларуси остается предпоследней с 5 очками, румыны проигрывают одно очко лидирующим швейцарцам.
В параллельном матче Косово устроил разгром Андорре (3:0).
Протокол игры
Игнатович Сергей • 73'Поляков Денис • Волков Захар • Политевич Сергей • Печенин Кирилл • Корзун Никита • Эбонг Макс 73' ( Карпович Сергей ( 73') • Юзепчук Роман 73' ( Бочеров Валерий ( 73') • Климович Владислав 83' ( Громыко Валерий ( 83') • Концевой Артём Александрович 90' ( Карпицкий Егор ( 90') • Морозов Владислав
Запасные: Пархоменко Егор • Бахар Иван • 75'Антилевский Дмитрий • Павловец Александр • Малькевич Владислав • Кудравец Андрей • Руденок Константин • Бородин Дмитрий II
Молдован Хорациу • Ратиу Андрей • Дрэгушин Раду • Бурка Андрей • Банку Никусор • Марин Рэзван • Скречу Владимир 77' ( Мунтяну Луис ( 77') • Ман Деннис 61' ( Хаджи Янис ( 61') • Станчу Николае 84' ( Михэйлэ Валентин ( 84') • Алибек Денис 61' ( Моруцан Олимпиу ( 61') • Драгус Денис 77' ( Олару Дариус ( 77')
Запасные: Коман Флоринел • Тарновану Стефан • Чикылдэу Александру • Ницэ Флорин • Сореску Деян • Марин Мариус • Раковитан Богдан
12 октября. Стадион "Стадион имени Ференца Суса".
Протокол игры
|26'Рашица Милот (0:1)
|71'Рашица Милот (0:2)
|83'Зекири Альтин (0:3)
Альварес Икер•Рубио Хесус II•Льовера Макс88' (Помарес Франсиско (88') •Валес Марк56' (Пуйоль Марк (56') • 80'Сан-Никола Мойсес•Алаез Жорди 14'56' (Гарсия Марк (56') •Валес Эрик• 44'Ребес Марк75' (Виейра Марсио (75') •Сервос Жоан•Фернандес Исан75' (Санчес Аарон (75') • 88'Фернандес Рикард
Мурич Ариянет•Делова Люмбардх• 78'Алити Фидан•Крешник Хайризи46' (Бютюки Зюмер (46') •Хадергьонай Флорент•Лосаж Флорьян47' (Фазлии Бетим (47') •Зюба Чендрим75' (Бериша Бернард (75') •Муслия Флоран75' (Зекири Альтин (75') •Войвода Мергим• 14'Рашица Милот•Рахмани Альбион66' (Кореница Меритон (66')
12 октября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
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