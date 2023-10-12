Дубль Холанна помог сборной Норвегии разгромить Кипр

Сборная Норвегии играла на выезде против киприотов в квалификации чемпионата Европы. Северяне сохраняют шансы попасть в топ-2 счастливчиков, и успешная игра сегодня тому способствует. В первом тайме Александр Сорлот открыл счет с рикошетом, после перерыва с интервалом в семь минут оформил дубль Эрлинг Холанн, а в концовке Фредрик Эурснес поставил точку, сыграв на добивании - 4:0.

Норвежцы идут на третьем месте, проигрывая Испании два очка и пять очков Шотландии. Кипр - предпоследний.

Протокол игры