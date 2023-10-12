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Дубль Холанна помог сборной Норвегии разгромить Кипр

12 Октября 2023 • 23:40 Комментировать
Кипр
0:4
Норвегия
окончен

Сборная Норвегии играла на выезде против киприотов в квалификации чемпионата Европы. Северяне сохраняют шансы попасть в топ-2 счастливчиков, и успешная игра сегодня тому способствует. В первом тайме Александр Сорлот открыл счет с рикошетом, после перерыва с интервалом в семь минут оформил дубль Эрлинг Холанн, а в концовке Фредрик Эурснес поставил точку, сыграв на добивании - 4:0.

Норвежцы идут на третьем месте, проигрывая Испании два очка и пять очков Шотландии. Кипр - предпоследний.

Протокол игры

 
Кипр0:4Норвегия
  33'Сорлот Александр (0:1)
  65'Холанн Эрлинг (0:2)
  72'Холанн Эрлинг (0:3)
  81'Эурснес Фредрик (0:4)
Малл ДжоэлКаро АндреасГогич АлександросHector KyprianouАндреу СтелиосКириаку Хараламбос 54' (Элиа Мариос ( 54') Кусулос Янис  46' 79' (Гавриэл Ставрос ( 79') Харалампус Харалампос 60' (Пилеас Костас ( 60') Коррейя АндерсонКастанос Григорис 79' (Корреа Павлос ( 79') Какулис Андроникос 54' (Шполярич Данило ( 54')
Запасные: Антониу МинасХристофи ДимитросПанайоту НиколасЛойзу ЛойзосДеметриу ДеметрисМихаил НеофитосАнтониадес Мариос
Нюланд ЭрьянРюэрсон ЮлианАйер КристофферЭстигор ЛеоМелинг БиргерЭдегор Мартин 78' (Ларсен Йорген ( 78') Берге СандерЭурснес Фредрик 88' (Финне Бор ( 88') Сорлот Александр 63' (Бобб Оскар ( 63') Холанн Эрлинг 78' (Торстведт Кристиан ( 78') Сольбаккен Ола 63' (Нуса Антонио ( 63')
Запасные: Дингеланд МатиасСтрандберг СтефанГрегерсен СтианВетлесен УгоПедерсен Маркус ГольмгренБерг ПатрикСельвик ЭгильБьоркан Фредерик
12 октября. Стадион "АЕК Арена".

 

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Сборная Норвегии Сборная Кипра
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