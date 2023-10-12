Дубль Холанна помог сборной Норвегии разгромить Кипр

Сборная Норвегии играла на выезде против киприотов в квалификации чемпионата Европы. Северяне сохраняют шансы попасть в топ-2 счастливчиков, и успешная игра сегодня тому способствует. В первом тайме Александр Сорлот открыл счет с рикошетом, после перерыва с интервалом в семь минут оформил дубль Эрлинг Холанн, а в концовке Фредрик Эурснес поставил точку, сыграв на добивании - 4:0.
Норвежцы идут на третьем месте, проигрывая Испании два очка и пять очков Шотландии. Кипр - предпоследний.
Протокол игры
|33'Сорлот Александр (0:1)
|65'Холанн Эрлинг (0:2)
|72'Холанн Эрлинг (0:3)
|81'Эурснес Фредрик (0:4)
Малл Джоэл•Каро Андреас•Гогич Александрос•Hector Kyprianou•Андреу Стелиос•Кириаку Хараламбос54' (Элиа Мариос (54') •Кусулос Янис 46'79' (Гавриэл Ставрос (79') •Харалампус Харалампос60' (Пилеас Костас (60') •Коррейя Андерсон•Кастанос Григорис79' (Корреа Павлос (79') •Какулис Андроникос54' (Шполярич Данило (54')
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан•Айер Кристоффер•Эстигор Лео•Мелинг Биргер•Эдегор Мартин78' (Ларсен Йорген (78') •Берге Сандер•Эурснес Фредрик88' (Финне Бор (88') •Сорлот Александр63' (Бобб Оскар (63') •Холанн Эрлинг78' (Торстведт Кристиан (78') •Сольбаккен Ола63' (Нуса Антонио (63')
12 октября. Стадион "АЕК Арена".
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