Робертсон получил травму в первом тайме матча против сборной Испании

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил травму в первом тайме отборочного матча Евро-2024 против Испании.

Один из лучших левых защитников мира повредил руку на 44-й минуте встречи в Севилье в столкновении с вратарём соперника Унаи Симоном. Вместо капитана «тартановых» на поле вышел Натан Паттерсон.

После первого тайма матча квалификации чемпионата Европы - 2024 команды не смогли открыть счёт. В пяти предыдущих матчах подопечные Стива Кларка собрали стопроцентный результат.