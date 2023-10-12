Итальянская федерация футбола отреагировала на обвинение Тонали и Дзаньоло в совершении ставок

Итальянская федерация футбола решила отреагировать на информацию, согласно которой полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбек «Астон Виллы» Николо Дзаньоло подозреваются в нелегальных ставках.

«Сегодня вечером прокуратура Турина уведомила нас о следственных мероприятиях в отношении Тонали и Дзаньоло. Футболисты не примут участие в предстоящих матчах сборной Италии. Федерация решила позволить им вернуться в свои клубы», — приводит слова пресс-службы итальянской федерации журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация о том, что Дзаньоло делал ставки прямо во время матча, находясь на скамейке запасных.

Тонали и Дзаньоло делали ставки — источник

Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии после допроса в полиции — игроки подозреваются в ставках