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Итальянская федерация футбола отреагировала на обвинение Тонали и Дзаньоло в совершении ставок

12 Октября 2023 • 21:38 Комментировать
Италия
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Мальта
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14.10 21:45

Итальянская федерация футбола решила отреагировать на информацию, согласно которой полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбек «Астон Виллы» Николо Дзаньоло подозреваются в нелегальных ставках.

«Сегодня вечером прокуратура Турина уведомила нас о следственных мероприятиях в отношении Тонали и Дзаньоло. Футболисты не примут участие в предстоящих матчах сборной Италии. Федерация решила позволить им вернуться в свои клубы», — приводит слова пресс-службы итальянской федерации журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация о том, что Дзаньоло делал ставки прямо во время матча, находясь на скамейке запасных.

Тонали и Дзаньоло делали ставки — источник

Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии после допроса в полиции — игроки подозреваются в ставках

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Сборная Италии Астон Вилла Сандро Тонали Николо Дзаньоло Фабрицио Романо
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