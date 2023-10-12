Мората, Оярсабаль и Ферран Торрес – в атаке «красной фурии» на игру с шотландацми

Сборные Испании и Шотландии перед очным матчем отбора на Евро-2024 озвучили свои составы на игру квинтета А.

Сборная Испании: Симон, Карвахаль, ле Норман, Лапорт, Бальде, Гави, Родри, Мерино, Торрес, Оярсабаль, Мората.

Сборная Шотландии: Ганн, Хикки, Хендри, Портеус, Маккена, Робертсон, Макгинн, Мактоминай, Макгрегор, Кристи, Дайкс.

Напомним, что британские соперники «красной фурии» со стопроцентным показателем лидируют в группе. 15 очков у команды Шотландии после пяти туров. Девять очков у сборной Испании, однако на одну игру меньше, чем у шотландцев.

Текстовую трансляцию вечернего матча проведёт портал LiveResult.ru.