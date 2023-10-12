Лам считает зарплату Нагельсманна в сборной Германии завышенной

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Филипп Лам поделился мнением о высокой заработной плате главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

«Если верить слухам, Нагельсманн получает 4,8 миллиона евро в год. Это слишком большая сумма, так не должно быть. Зарплата должна составлять не больше 2 миллионов в год», — написал Лам на The Guardian.

Эксперт отметил, что сборные проводят за год всего 10-15 игр, а большие футбольные клубы играют в четыре раза больше матчей.

Напомним, Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре этого года, заключив контракт до следующего лета.

14 октября немецкий коллектив проведет товарищеский матч против США.