Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии после допроса в полиции — игроки подозреваются в ставках

Итальянские полузащитники Сандро Тонали и Николо Дзаньоло покинули тренировочный лагерь национальной команды. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, оба футболиста были допрошены представителями власти на предмет возможной причастности к совершению ставок.

Ранее появилась информация, что игроки «Ньюкасла» и «Астон Виллы» делали нелегальные ставки на футбольные события.

14 октября сборная Италии дома сыграет с Мальтой в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024, а 17-го числа на выезде встретится с национальной командой Англии.

Тонали и Дзаньоло делали ставки — источник