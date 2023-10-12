Модрич и Брозович – в основе «шашечных» на игру против турок

Национальная сборная Хорватии менее чем за час до старта игры квалификации на Евро-2024 против сборной Турции назвала состав на игру. Он выглядит следующим образом:

Ливакович, Станишич, Баришич, Гвардиол, Шутало, Ковачич, Модрич, Брозович, Пашалич, Брекало, Муса.

Напомним, что стартовый свисток игры команд Хорватии и Турции прозвучит в 21:45 по московскому времени. Примет матч арена в хорватском городе Осиек. Текстовую трансляцию игры для Вас организует и проведёт наш сайт.

На данный момент и хорваты, и турки являются лидерами группы D. У обеих команд по 10 очков. Третье место с семью баллами делят команды Армении и Уэльса, замыкает квинтет сборная Латвии, три очка.

Сборная Армении с Тикнизяном, Сперцяном и Севикяном провалила матч в Латвии