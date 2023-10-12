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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Армении с Тикнизяном, Сперцяном и Севикяном провалила матч в Латвии

12 Октября 2023 • 20:54 Комментировать (1)
Латвия
2:0
Армения

Сборная Армении провела шестой матч квалификации Евро-2024. В гостях у национальной команды Латвии коллектив Александра Петракова проиграл со счётом 0:2.

Тигран Барсегян не смог обыграть вратаря, оказавшись с ним с глазу на глаз. Янис Икауниекс замкнул прострел на ближнюю штангу, и Наир Тикнизян вынес мяч с ленточки. Ответ Барсегяна - промах метров с восьми. На 39-й минуте Икауниекс с рикошетом замкнул прострел с правого фланга и открыл счет. В начале второго тайма Марцис Ошс срывал выход один на один и был удален. Угловой у ворот гостей, мяч в итоге оказался у Даниэля Балодиса, который с линии вратарской удвоил счет.

Сборная Латвии набрала первые очки в квалификации, а соперник лишается реальных шансов на выход из группы, учитывая уровень соперников. Отметим также выход в основе Эдуарда Сперцяна и дебют Эдгара Севикяна.

Протокол игры  
Латвия2:0Армения
(1:0) Икауниекс Янис39'  
(2:0) Балодис Даниэль68'  
Озолс РобертСавалниекс Робертс 88' (Икаунекс Давис ( 88') Ошс Марцис  31'  53'Балодис ДаниэльЦыганик АндрейЭмсис Эдуард  65'Савельевс АлексейсЯунземс Алвис 88' (Сорокин Владислав ( 88') Икауниекс ЯнисДашкевич Эдуард 55' (Дубра Каспар ( 55') Робертс Улдрикис 82' (Регжа Марко ( 82')
Запасные: Самойловс БогданМатревицс РихардсИльин КириллПуринс НильсТонышев МаксимКроллис РаймондсВиентиес Оскарс
Чанчаревич ОгньенАрутюнян ГеоргийАроян Вараздат  31'Мкртчян Степа 59' (Ранос Грант-Леон ( 59') Тикнизян НаирСперцян ЭдуардИву УгучуквуДашян АртакБарсегян Тигран 70' (Серобян Артур ( 70') Бриаско-Балекян Норберто 70' (Севикян Эдгар ( 70') Селараян Лукас 82' (Бичахчян Ваан ( 82')
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарЧалышир АндреБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрПилоян ЭрикОганесян КамоВосканян Тарон
12 октября. Стадион "Сконто" (Рига).

 

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Комментарии (1)
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Ceroki
12 Октября 2023 в 21:06
Команда которая даже в ничейку скарать не может с Латвией , должна задуматься , а стоит ли вообще играть .
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Армения Армения
2
0
4.50 3.65 1.88
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Кипр Кипр
Норвегия Норвегия
0
0
9.00 5.40 1.37
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37 мин
Беларусь Беларусь
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0
4.90 3.70 1.79
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Албания Албания
Чехия Чехия
1
0
3.15 3.30 2.44
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37 мин
Хорватия Хорватия
Турция Турция
0
0
1.76 3.75 5.20
Видео
37 мин
Испания Испания
Шотландия Шотландия
0
0
1.37 5.20 9.00
Видео
37 мин
Фарерские острова Фарерские острова
Польша Польша
0
1
7.20 4.90 1.46
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Андорра Андорра
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0
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