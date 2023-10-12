Сборная Армении с Тикнизяном, Сперцяном и Севикяном провалила матч в Латвии

Сборная Армении провела шестой матч квалификации Евро-2024. В гостях у национальной команды Латвии коллектив Александра Петракова проиграл со счётом 0:2.

Тигран Барсегян не смог обыграть вратаря, оказавшись с ним с глазу на глаз. Янис Икауниекс замкнул прострел на ближнюю штангу, и Наир Тикнизян вынес мяч с ленточки. Ответ Барсегяна - промах метров с восьми. На 39-й минуте Икауниекс с рикошетом замкнул прострел с правого фланга и открыл счет. В начале второго тайма Марцис Ошс срывал выход один на один и был удален. Угловой у ворот гостей, мяч в итоге оказался у Даниэля Балодиса, который с линии вратарской удвоил счет.

Сборная Латвии набрала первые очки в квалификации, а соперник лишается реальных шансов на выход из группы, учитывая уровень соперников. Отметим также выход в основе Эдуарда Сперцяна и дебют Эдгара Севикяна.