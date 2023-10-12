Сборная Латвии осталась в меньшинстве в игре с Арменией, прибалты ведут с минимальным счётом

Национальная сборная Латвии в эти минуты принимает сборную Армении, пока в матче команд ведут прибалты – 1:0. Единственный гол на 39-й минуте игры оформил Янис Икауниекс. Матч проходит в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

На 53-й минуте матча центральный защитник латвийцев Марцис Ошс нарушил правила, получил второе предупреждение в игре и оставил свою команду в меньшинстве. Теперь у армянской сборной есть более получаса, чтобы исправить ситуацию.

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