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Сборная Латвии осталась в меньшинстве в игре с Арменией, прибалты ведут с минимальным счётом

12 Октября 2023 • 20:20 Комментировать
Латвия
2:0
Армения
1 1.11 X 9.50 2 20.00
2-й тайм

Национальная сборная Латвии в эти минуты принимает сборную Армении, пока в матче команд ведут прибалты – 1:0. Единственный гол на 39-й минуте игры оформил Янис Икауниекс. Матч проходит в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

На 53-й минуте матча центральный защитник латвийцев Марцис Ошс нарушил правила, получил второе предупреждение в игре и оставил свою команду в меньшинстве. Теперь у армянской сборной есть более получаса, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что следить за событиями игры в режиме текстовой онлайн-трансляции можно на нашем сайте.

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ЛАТВИЯ АРМЕНИЯ
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