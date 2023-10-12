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Диетологи в шоке: Мэддисон рассказал, что съест после матча

12 Октября 2023 • 16:25 Комментировать

Полузащитник «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Джеймс Мэддисон рассказал о том, что он съест после ближайшего матча.  

«Я съем большую порцию чипсов. Это моя еда для подзарядки. Рыба, чипсы, колбаски с соусом карри, солью и уксусом. При одной мысли об этом у меня текут слюнки. Пускай диетологи «Тоттенхэма» меня простят», - цитирует Мэддисона SPORTbible.

В этом месяце сборная Англии проведёт два матча. Сначала команда Гарета Саутгейта сыграет против Австралии (13 октября, товарищеский матч), а затем – против Италии (17 октября, отбор на чемпионат Европы).  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Англии Джеймс Мэддисон
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