Защитник сборной Португалии Диогу Далот пошутил над Криштиану Роналду в социальных сетях. Футболист «Манчестер Юнайтед» опубликовал фотографию, где позади него находится Криштиану, который клацает телефон.

«Это новое поколение всегда на телефоне», - написал Далот.

В этом месяце сборная Португалии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы. Сначала команда Роберто Мартинеса сыграет дома против Словакии, а затем – на выезде против Боснии и Герцеговины.

Сборная Португалии выиграла все шесть прошедших отборочных матчей с общим счётом 24:0.

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