Булыкин сделал прогноз на матч Нидерланды - Франция

Бывший нападающий московского «Локомотива» и национальной команды России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче сборных Нидерландов и Франции в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«С учетом состава сборной Франции будет голевая феерия. Потому что и голландцы играют в атаку, и французы любят забивать. ас ждет много ярких моментов и голов», - передает слова Дмитрия ODDS.kz.

Поединок сборных Нидерландов и Франции состоится в пятницу, 13 октября, на стадионе в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.