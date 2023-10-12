УЕФА отрапортовал о переносе поединка квалификационного раунда чемпионата Европы – 2024 между национальными командами Израиля и Косова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч должен был состояться в воскресенье, 15 октября. Ранее было объявлено о переносе поединка Израиля против Швейцарии. Эта встреча была запланирована на 12 октября.

Напомним, что после шести проведенных туров сборная Израиля набрала 11 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице группы I. Также в этой группе выступают сборные Швейцарии, Румынии, Беларуси и Андорры.