Генич сделал прогноз на матч Латвия - Армения

Комментатор Константин Генич поделился прогнозом на поединок отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Латвии и Армении.

«Армяне претендуют на выход из группы. Здесь более мотивированная команда должна брать свое, даже несмотря на то, что играет на выезде. Мой прогноз - победа сборной Армении», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок сборных Латвии и Армении состоится сегодня, 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.