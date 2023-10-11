Петраков высказался о вызове в сборную Армении Эдгара Севикяна

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказался о полузащитнике футбольного клуба «Пари НН» Эдгаре Севикяне, который впервые получил вызов в национальную команду.

«Что касается Эдгара Севикяна, то у меня хорошие впечатления, общительный парень, хорошо меня понимает. Главное, чтобы он понимал принципы нашей игры», - заявил Петраков.

Напомним, что Севикян отказался от выступления за сборную России.

Завтра, 12 октября, сборная Армении на выезде сыграет против сборной Латвии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.