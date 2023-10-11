Главный тренер сборной Армении высказался о предстоящем матче против сборной Латвии

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Латвии.

Специалист отметил, что сборная Латвии является неплохой командой, ведь она неплохо проявила себя в матче против сборной Уэльса и не заслужила поражения от сборной Турции.

«Они также хорошо сыграли против нас в Ереване. Понятно, что у них свои амбиции, и они постараются заработать очки. Завтра нас ждет важный матч», - заявил Петраков на пресс-конференции.

Поединок состоится завтра, 12 октября. Начало - в 19:00 по московскому времени.