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Главный тренер сборной Армении высказался о предстоящем матче против сборной Латвии

11 Октября 2023 • 21:01 Комментировать
Латвия
...
Армения
1 4.70 X 3.45 2 1.87
Через 20 ч. 23 мин.

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Латвии.

Специалист отметил, что сборная Латвии является неплохой командой, ведь она неплохо проявила себя в матче против сборной Уэльса и не заслужила поражения от сборной Турции.

«Они также хорошо сыграли против нас в Ереване. Понятно, что у них свои амбиции, и они постараются заработать очки. Завтра нас ждет важный матч», - заявил Петраков на пресс-конференции.

Поединок состоится завтра, 12 октября. Начало - в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛАТВИЯ АРМЕНИЯ
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