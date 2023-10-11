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​«Сборище лицемеров»: Дюгарри отреагировал на слова Дешама о Мбаппе

11 Октября 2023 • 16:32 Комментировать

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался насчёт слов Дидье Дешама о Килиане Мбаппе. Тренер «трёхцветных» говорил, что Мбаппе заслуживает выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Это заставляет меня смеяться. Такое ощущение, что это сборище лицемеров. Дешаму задают вопрос [о «Золотом мяче» и Мбаппе], но я уверен, что ему наплевать. Мбаппе сейчас не забивает и играет не очень хорошо, но Дешам боится его обидеть.

Не надо думать, что я упрекаю Дешама. Я говорю обо всех, кто отвечает на вопросы о друзьях и о тех, к кому у них есть интерес. В этих ответах нет настоящей честности», - сказал Дюгарри RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе
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