​«Сборище лицемеров»: Дюгарри отреагировал на слова Дешама о Мбаппе

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался насчёт слов Дидье Дешама о Килиане Мбаппе. Тренер «трёхцветных» говорил, что Мбаппе заслуживает выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Это заставляет меня смеяться. Такое ощущение, что это сборище лицемеров. Дешаму задают вопрос [о «Золотом мяче» и Мбаппе], но я уверен, что ему наплевать. Мбаппе сейчас не забивает и играет не очень хорошо, но Дешам боится его обидеть.

Не надо думать, что я упрекаю Дешама. Я говорю обо всех, кто отвечает на вопросы о друзьях и о тех, к кому у них есть интерес. В этих ответах нет настоящей честности», - сказал Дюгарри RMC Sport.